КСП выявила нарушения в бюджетной отчетности министерств Нижегородской области. Фото: ksp.r52.ru

Контрольно-счетная палата Нижегородской области подвела итоги проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2025 год. Специалисты выявили ряд нарушений, связанных с бухгалтерским учетом и отражением данных в отчетах, сообщили в пресс-службе КСП.

Ревизия охватила семь региональных ведомств, включая министерства образования, спорта, лесного хозяйства, социального развития, а также управление делами правительства и региональную службу по тарифам. Общий объем проверенных средств превысил 75,4 млрд рублей.

По данным аудиторов, в целом бюджетная отчетность проверенных структур признана достоверной, полной и информативной, но и без нарушений не обошлось.

Так, в двух ведомствах обнаружены недочеты при проведении обязательной инвентаризации активов и обязательств. В одном случае проверка задолженности была проведена не полностью. Еще шесть главных администраторов бюджетных средств допустили нарушения при учете основных средств, объектов недвижимости, земельных участков и дебиторской задолженности.

Кроме того, в отдельных случаях доходы бюджета отражались не в момент возникновения обязательств, а после фактического поступления средств. По мнению аудиторов, это могло привести к неполному отражению задолженности по госпошлинам и штрафам на конец года.

По итогам проверки почти всем проверенным ведомствам направлены представления с требованием устранить выявленные нарушения. Отчет также направлен в Законодательное собрание Нижегородской области, губернатору региона и прокуратуру.