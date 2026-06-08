Глеб Никитин поздравил нижегородских соцработников с профессиональным праздником. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником. Он обратился к сотрудникам и ветеранам социальной службы, поблагодарив их за благородный труд и чуткость к тем, кто нуждается в помощи.

В своём поздравлении глава региона отметил, что социальные работники становятся опорой для одиноких пожилых людей, инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. Они помогают семьям в кризисных ситуациях, сопровождают участников специальной военной операции и их близких, возвращают к жизни тех, кто потерял надежду.

- На это способен только человек с особенно чуткой и доброй душой, в которой безграничное терпение сочетаются с искренним желанием и готовностью помогать, делиться своим теплом, - сказал Глеб Никитин.

Отдельно губернатор выделил успехи Нижегородской области в профилактике социального сиротства. На базе региональных учреждений социальной сферы развиваются внестационарные формы помощи, позволяющие поддерживать семьи в разных жизненных обстоятельствах.

В завершение глава региона пожелал социальным работникам, чтобы тепло, которое они ежедневно дарят другим, возвращалось к ним благодарностью, здоровьем и счастьем в их собственных семьях.