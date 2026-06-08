Более 15 тысяч нижегородцев оформили самозапрет на кредиты в мае. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

15,9 тысячи самозапретов на получение кредитов и займов оформили жители Нижегородской области в мае 2026 года. По сравнению с апрелем этот показатель снизился сразу на 28,2%, когда было зарегистрировано 22,1 тысячи таких заявлений. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Большинство нижегородцев воспользовались сервисом через портал «Госуслуги» – там самозапрет оформили 14,1 тысячи – человек. Еще 1,8 тысячи жителей региона подали заявления через многофункциональные центры.

По данным НБКИ, Нижегородская область вошла в пятерку российских регионов, где в мае было зафиксировано наиболее заметное снижение числа новых самозапретов. Более существенное сокращение показали только Башкортостан, Татарстан, Пермский край и Челябинская область.

В целом по стране интерес к этой мере защиты также продолжил снижаться. В мае россияне установили 775,5 тысячи самозапретов, что на 27,3% меньше, чем месяцем ранее. Эксперты связывают такую динамику с тем, что большинство граждан, планировавших воспользоваться сервисом, уже сделали это. Кроме того, свою роль сыграли меры по противодействию кредитным мошенникам.

Напомним, возможность установить самозапрет на оформление кредитов появилась на портале «Госуслуги» с 1 марта 2025 года, а с сентября того же года услуга стала доступна и через МФЦ. По состоянию на 1 июня 2026 года такой защитой воспользовались уже 20,8 миллиона россиян.