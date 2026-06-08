В центре Нижнего Новгорода временно запретят парковку на восьми улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде на нескольких городских улицах временно введут ограничения на остановку и стоянку автомобилей. Изменения затронут восемь участков в центре и исторической части города. Водителям рекомендуют заранее продумать маршруты и не оставлять машины в местах действия запрета, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Так, до 10 июня ограничения будут действовать в Гранитном переулке возле дома №121 по улице Максима Горького, а также рядом с корпусами ИТ-кампуса «Неймарк» на Малой Ямской. На улице Рождественской запрет на парковку введут сразу на нескольких участках – возле домов №37 и №39, а также в районе домов №11 и №13.

Кроме того, стоянка будет ограничена на парковке возле Пакгаузов на Стрелке, на улице Короленко у домов №18 и №20, в Нагорном переулке и на Нижне-Волжской набережной у причала №6.

В городской администрации подчеркнули, что автомобили необходимо убрать до начала действия ограничений. Машины, оставленные в зоне запрета, будут перемещены. Уточнить информацию о местонахождении эвакуированного транспорта можно по телефону 417-17-07. Автомобилистов просят внимательно следить за временными дорожными знаками и учитывать ограничения при планировании поездок.