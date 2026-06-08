Пособника телефонных мошенников из Владимира будут судить в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Владимира, которого обвиняют в содействии телефонным мошенникам. По версии следствия, мужчина организовал работу специального оборудования для незаконной переадресации звонков с подменой абонентских номеров. Об этом сообщили в ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый получил предложение о заработке через мессенджер. По указанию неизвестных кураторов он обслуживал сим-боксы, менял сим-карты, обеспечивал доступ к интернету и выполнял другие поручения. Для конспирации мужчина арендовал несколько квартир в Автозаводском и Советском районах Нижнего Новгорода, где размещалось оборудование.

Операцию по задержанию провели сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями МВД совместно с региональным управлением ФСБ. Во время обыска полицейские изъяли сим-бокс на 32 слота, четыре мобильных телефона, ноутбук, маршрутизаторы и роутер, а также 510 сим-карт.

Уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика уже направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что предложения удаленной работы от незнакомых работодателей могут оказаться частью преступных схем. Нижегородцам рекомендуют внимательно проверять подобные вакансии и не выполнять сомнительные поручения, полученные через интернет.