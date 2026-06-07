Нижегородские врачи обучают Россию новой технологии восстановления суставов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские травматологи продолжают развивать и распространять по стране современную технологию лечения повреждений суставов. Речь идет о малоинвазивном методе восстановления хрящевой ткани с помощью специального гидроколлоидного геля, который уже показал высокую эффективность у пациентов с дефектами суставного хряща. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Во время процедуры препарат вводится непосредственно в поврежденный сустав – коленный, тазобедренный или голеностопный. После введения гель застывает, сохраняя при этом эластичность. По своим свойствам он максимально приближен к естественной хрящевой ткани человека. Благодаря этому снижается болевой синдром, улучшается подвижность сустава и повышается качество жизни пациентов.

По словам травматолога Алексея Крупко, технология особенно востребована среди молодых людей. Если раньше серьезные повреждения хряща чаще встречались у пациентов старшего возраста, то сегодня с подобными проблемами все чаще сталкиваются люди до 40 лет. В таких случаях традиционные методы лечения не всегда позволяют добиться желаемого результата.

Еще одно важное преимущество новой методики – возможность значительно отсрочить установку металлических имплантов и эндопротезов. Интерес к нижегородскому опыту уже проявляют специалисты со всей страны. Перенимать практику приехали врачи из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, регионов Дальнего Востока, а также представители знаменитого Центра имени Илизарова.