Нижегородцам рассказали, как безопасно приготовить пресноводную рыбу. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Нижегородской области напомнили о правилах безопасного употребления пресноводной рыбы – продукт может представлять угрозу из-за возможного содержания паразитов, тяжелых металлов и болезнетворных микроорганизмов. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Среди наиболее распространённых паразитарных заболеваний, связанных с рыбой, специалисты называют описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы и анизакидозы. Риск заражения возрастает при неправильном хранении, недостаточной термической обработке или нарушении технологии приготовления.

В Роспотребнадзоре отмечают: свежевыловленную рыбу желательно готовить сразу. Если это невозможно, её необходимо заморозить с соблюдением температурного режима. При –40 °C паразиты погибают за 7 часов, при –35 °C – за 14 часов. В бытовой морозильной камере при –18 °C требуется не менее 20 суток глубокой заморозки.

Перед приготовлением рыбу нужно тщательно очистить: удалить внутренности и жабры, где чаще всего скапливаются паразиты, затем хорошо промыть.

Термическая обработка должна быть достаточной. Рыбу рекомендуется варить не менее 15–20 минут после закипания, а жарить куски толщиной около двух сантиметров – столько же времени в горячем масле. При засолке важно соблюдать концентрацию соли не менее 6% и выдерживать сроки: от 14 до 40 суток в зависимости от размера рыбы.

Соблюдение этих простых правил позволяет значительно снизить риск заражения и сделать употребление рыбы безопасным для здоровья.