Нижегородское УФАС потребовало от Почты России изменить правила обслуживания

Нижегородское УФАС вынесло предупреждение «Почте России». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородское УФАС России предупредило АО «Почта России» о недопустимости возможного нарушения антимонопольного законодательства после жалоб жителей на работу отделений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным службы, граждане сообщали о случаях, когда сотрудники почтовых отделений отказывались оформлять простые и заказные письма через операционные окна. Вместо этого клиентам предлагали самостоятельно оформлять отправления через интернет-сервисы, мобильное приложение или зоны самообслуживания.

При отказе пользоваться альтернативными каналами людям нередко предлагали отправить корреспонденцию по более высокому тарифу, что вызвало вопросы у антимонопольного органа. В УФАС отметили, что подобная практика может ограничивать права потребителей на выбор способа обслуживания.

Ведомство выдало «Почте России» предупреждение. Компания должна издать внутренний документ, который запретит сотрудникам ограничивать клиентам возможность оформления отправлений в отделениях.

В случае невыполнения требований антимонопольная служба пообещала принять меры реагирования.