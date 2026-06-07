Ремонт Борского моста по нацпроекту стартовал в Нижегородской области. Фото: Минтранс Нижегородской области

В Нижегородской области начался ремонт трассы Нижний Новгород – Шахунья – Киров с мостовым переходом через Волгу. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядная организация вышла на объект в ночь на 5 июня и уже приступила к обновлению дорожного покрытия. Об этом сообщили в региональном ГУАД.

Первым этапом стала фрезеровка старого асфальта на участке с 6-го по 8-й километр – так называемом пойменном мосту. Чтобы свести к минимуму неудобства для автомобилистов, часть работ выполняют в ночные часы. Однако полностью избежать ограничений не получится: на время ремонта проезжую часть будут периодически сужать.

После завершения работ на пойменном участке дорожники перейдут к следующему этапу – ремонту самого Борского моста, который начинается с нулевого километра трассы.

Согласно условиям контракта, все работы должны завершиться до 30 июня 2026 года. Водителей просят учитывать возможные ограничения при планировании поездок, внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать скоростной режим. Обновление покрытия позволит сделать движение по одному из самых загруженных маршрутов региона более комфортным и безопасным.