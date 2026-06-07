Родственникам могут разрешить ночевать с пациентами в нижегородских больницах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Нижегородской области могут ждать изменения в правилах посещения больниц. Министерство здравоохранения России подготовило проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год. Документ предусматривает возможность круглосуточного пребывания родственников и законных представителей рядом с пациентами, если их помощь необходима для ухода, сообщает ОСН.

Сейчас в большинстве стационаров посещение больных ограничено внутренним распорядком и установленными часами для визитов. Если новые нормы будут приняты, родственники смогут находиться рядом с пациентом постоянно. При этом им придется соблюдать санитарно-эпидемиологические требования медицинского учреждения.

Кроме того, проект предусматривает дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Для этой категории граждан планируется расширить возможности получения специализированной помощи в федеральных медицинских центрах. Речь идет о медико-психологической, психотерапевтической, психиатрической и наркологической поддержке.

Окончательное решение по новым правилам будет принято после рассмотрения и утверждения программы государственных гарантий на следующий год.