Нижегородцам сообщили режим работы миграционной службы в праздники

Ведомство напомнило о сокращенном рабочем дне и выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня России в Нижегородской области изменится режим работы подразделений по вопросам миграции. Об этом сообщили в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области.

11 июня все подразделения будут работать по сокращенному графику – рабочий день завершится на час раньше обычного. 12 июня, в День России, прием посетителей проводиться не будет. Для большинства подразделений 13 июня станет рабочим днем в соответствии с установленным расписанием, а 14 июня объявлено выходным.

Такой режим будет действовать и в отделе по организации оформления заграничных паспортов на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде.

Вместе с тем отдел по вопросам трудовой миграции на улице Академика Сахарова после праздничного дня не будет вести прием ни 13, ни 14 июня. Аналогичный график установлен для подразделений УВМ, расположенных на бульваре Юбилейном.

В МВД рекомендуют заранее уточнять часы приема и при необходимости записываться на посещение подразделений. Телефоны для предварительной записи размещены на официальном сайте регионального главка МВД.