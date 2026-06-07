220 тысяч рублей выманил интернет-ухажер у 78-летней жительницы Шахуньи

Мужчина под видом «больного» выманивал деньги на лечение и лекарства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Шахунье 78-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенников и лишилась 220 тысяч рублей, поверив виртуальному знакомому, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, в октябре 2025 года женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. После того как он сообщил о якобы сломанном телефоне, общение продолжилось в мессенджере с нового номера, и переписка быстро приобрела доверительный характер.

Спустя несколько месяцев собеседник заявил, что находится на лечении, и стал регулярно просить деньги на лекарства и оплату медицинских услуг, обещая вернуть долг. Пенсионерка, доверяя «другу», в течение времени перевела средства 19 транзакциями.

Когда обещания возврата денег так и не были выполнены, а связь с мужчиной вызвала подозрения, женщина обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Сотрудники МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские в очередной раз призывают граждан быть осторожными при общении с незнакомцами в сети и не переводить деньги без проверки информации.