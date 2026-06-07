Один рейс отменен и два задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 7 мая. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

В международном аэропорту Нижнего Новгорода зафиксированы изменения в расписании: один рейс отменен, еще два вылета были задержаны в воскресенье 7 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург, запланированный на 11:20 с прилетом в Пулково в 13:05, отменен. Также перенесен вылет рейса «России» в Сочи, который должен был отправиться еще 6 мая – теперь он назначен на 7 мая в 21:45. Рейс Corendon Airlines в Анталью, запланированный на 14:35, вылетит в 15:50. Задержки коснулись и обратных рейсов из Сочи: прибытие части бортов перенесено на вечер и раннее утро следующего дня.

Ограничения в работе аэропорта были сняты днем 6 мая, воздушная гавань возобновила прием и отправку рейсов. Однако корректировки расписания сохраняются. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на онлайн-табло заранее.