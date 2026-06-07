Нижегородский трихолог назвала пять летних причёсок, которые портят волосы

Солнце, жара и сильное натяжение могут серьёзно ослабить волосы. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Летнее солнце, сухой воздух и высокая температура сами по себе становятся серьёзным испытанием для волос. Однако ситуацию нередко усугубляют привычные причёски, которые многие выбирают для отдыха и прогулок. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на трихолога Татьяну Варенову.

По словам специалиста, одной из самых вредных летних причёсок считается тугой высокий хвост. Под воздействием ультрафиолета волосы становятся менее эластичными, а сильное натяжение и жёсткая резинка могут привести к их ломкости. Кроме того, постоянное давление у корней способно спровоцировать выпадение волос.

Не лучшим выбором эксперт назвала и афрокосички с мелкими брейдами. Тяжёлые искусственные пряди создают дополнительную нагрузку на корни, а открытые участки кожи головы быстрее обгорают на солнце. Через несколько месяцев это может обернуться усиленным выпадением волос.

В список также вошли распущенные мокрые волосы на пляже. Влажные пряди становятся более уязвимыми, а капли воды усиливают воздействие солнечных лучей. Вместе с ветром это приводит к пересушиванию и спутыванию волос.

Опасность представляет и прямой пробор без головного убора. Открытая кожа головы быстро получает солнечный ожог. Замыкают антирейтинг пучки с металлическими шпильками и невидимками, которые нагреваются под солнцем и могут повреждать волосы в местах соприкосновения.

Как отметила Татьяна Варенова, летом особенно важно избегать сильного натяжения волос и защищать их кончики от прямых солнечных лучей. Это поможет сохранить здоровье и ухоженный вид причёски до осени.