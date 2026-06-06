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НовостиОбщество6 июня 2026 14:47

Нижегородская область начнет сотрудничать с Кыргызстаном в сфере науки

Соответствующая договоренность достигнута на ПМЭФ
Василий КРОТОВ
Фото: Сергей Сильвер, фотобанк ПМЭФ

Фото: Сергей Сильвер, фотобанк ПМЭФ

Нижегородская область и Киргизская Республика планируют наладить сотрудничество в сфере науки и технологий. Теперь стороны намерены обсудить механизм совместной работы.

Соответствующая договоренность была достигнута между заместителем председателя нижегородского правительства Дмитрием Старостиным и чрезвычайным и полномочным послом Киргизской Республики в России Кубанычбеком Боконтаевым на Петербургском международном экономическом форуме.

- Нижегородская область последовательно развивает международное сотрудничество и выстраивает долгосрочные партнерские отношения с зарубежными регионами и организациями. На ПМЭФ нам удалось обсудить конкретные проекты в сфере экономики, технологий, образования и инвестиций. Рассчитываем на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей, — подчеркнул Дмитрий Старостин.

В ходе встречи участники обсудили создание рабочей группы по главным направлениям партнерства. Уже известно, что одним из главных направлений кооперации станет развитие партнерства между ИТ-кампусом «НЕЙМАРК» и образовательными организациями Кыргызстана.

Кроме того, важной темой обсуждения стало расширение торгово-экономического сотрудничества между Нижегородской областью и Киргизской республикой. Здесь участники встречи рассказали об опыте нижегородских предприятий.