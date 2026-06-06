Сотрудник Заксобрания Нижегородской области Андерсон отправится на СВО. ФОТО: ЗСНО.

Сотрудник аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Олег Андерсон отправится на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Перед отправкой председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил Олегу Андерсону почетный знак «За служение людям».

- Олега Владимировича знают все в нашем коллективе. Уже много лет он практически каждый месяц выезжает с гуманитарной помощью, тратя на это свое время, силы и личные ресурсы.

При этом он никогда не афиширует свою работу и не говорит о своих заслугах. Мы просим от него только одного - вернуться домой живым и здоровым, - призвал его Евгений Люлин.

Как сообщили в региональном парламенте, Олег Андерсон занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи уже 12 лет. А в 2022 году он стал добровольцем и по зову души отправился в зону СВО. Там он получил ранение, после чего вернулся к работе в региональном парламенте. Все это время он продолжал заниматься волонтерской деятельностью.