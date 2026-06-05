Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 5 июня

Фото: Яндекс Карты

Вечером 5 июня, накануне выходных, нижегородцы застряли в пробках. По данным сервиса «Яндекс. Карты», их интенсивность оценивается в девять баллов.

В верхней части города движение затруднено в основном в центре города. Пробка наблюдается на улицах Большой Покровской, Звездинка, Максима Горького, Ильинская, Алексеевская, Октябрьская. Также проезд затруднен по проспекту Гагарина, улицам Варварской и Родионова, а также на Казанском шоссе, где, по данным онлайн-карт, произошла авария.

В нижней части города ситуация более сложная. Здесь стоят практически все дороги от Метромоста. Так, пробки зафиксированы на Московском шоссе. Улицах Мурашкинской, Сергея Акимова, Карла Маркса, Куйбышева. На дороге от Сормовского поворота до улицы Коминтерна на картах отображаются сразу три аварии. Еще одна – на Бурнаковском проезде.