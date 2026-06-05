Лучший снайпер «Сочи» подписал двухлетний контракт с нижегородским «Торпедо». Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо».

Нападающий Даниил Сероух, который последние два сезона был лучшим снайпером хоккейного клуба «Сочи» и главным бомбардиром команды в прошлом сезоне, продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо». Контракт с 25-летним форвардом рассчитан на два сезона. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

За два предыдущих сезона в КХЛ Сероух набрал 69 очков, каждый год становясь самым результативным снайпером среди одноклубников. Его достижения не остались незамеченными: нападающий был приглашён на Матч звёзд КХЛ, где в составе своей команды победил в рамках «уикенда звёзд». Особую известность Сероух получил после матча с московским «Динамо», в котором он оформил пента-трик – забросил пять шайб в ворота соперника. Ранее в КХЛ подобного достижения добивался только президент лиги Алексей Морозов.

Нападающий хорошо знаком тренерскому штабу «Торпедо». На ранних этапах карьеры в системе курганского «Зауралья» он работал под руководством тренера-консультанта нижегородцев Кирилла Брагина. Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что хоккеист прошёл непростой путь и едет в Нижний Новгород побеждать, обладая нужными качествами и правильным отношением к профессии.