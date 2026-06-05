Метрологический образовательный кластер создадут в Нижегородской области. Фото предоставлено Нижегородским музеем-заповедником

Нижегородский музей-заповедник и региональный центр стандартизации и метрологии объединили усилия для развития образовательного кластера. Соглашение о сотрудничестве подписали директор «Нижегородского ЦСМ» Алексей Айзенберг и генеральный директор музея-заповедника Юрий Филиппов. Главная цель — профориентация школьников и студентов, а также популяризация точных наук, сообщили в региональном минкульте.

Площадкой для совместной работы станет Технический музей — филиал музея-заповедника. С начала нового учебного года здесь запустят экскурсии, лекции и интерактивные квесты. Особый упор сделают на увлекательные форматы: вместо скучных лекций — погружение в историю измерений через игру и практику.

Как отметили в музее, их задача — показывать экспонаты не просто как предметы старины, но как ключевые этапы научно-технического прогресса. В запасниках хранятся уникальные инструменты нижегородских инженеров прошлых эпох, и теперь они помогут молодёжи понять, как рождаются открытия и выбирать свой путь в науке.

Со своей стороны специалисты центра стандартизации планируют знакомить подростков с реальными задачами, которые сегодня решают инженеры-метрологи на высокотехнологичных предприятиях области.

- Мы ставим перед собой амбициозную задачу — зажечь интерес к точным наукам и инженерным профессиям как можно раньше. Мы хотим показать ребятам, что наука об измерениях имеет богатую историю, а профессия метролога сегодня — это работа на стыке ИТ, физики и инноваций, - поделился директор «Нижегородского ЦСМ» Алексей Айзенберг.

Поводом для сотрудничества послужила выставка, открытая ещё в декабре 2025 года в Техническом музее. Экспозиция, приуроченная к юбилею центра стандартизации, знакомила посетителей со средствами измерений разных эпох — от торговых и бытовых весов до сложных лабораторных приборов. Редкие архивные фотографии и газетные вырезки начала XX века иллюстрировали зарождение и развитие нижегородской метрологической школы.