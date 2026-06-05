Мастер-план развития Сарова подписали на ПМЭФ-2026

Мастер-план развития Саров подписали на ПМЭФ-2026. Фото: пресс-служба администрации ЗАТО Саров

На Петербургском международном экономическом форуме 5 июня 2026 года подписано соглашение о разработке и реализации мастер-плана города Сарова. Церемонии подписания приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Сарова Алексей Сафонов.

Поручение создать мастер-планы для всех десяти атомных закрытых административно-территориальных образований дал президент России. На сегодняшний день такие документы стратегического развития уже разработаны для Озерска, Снежинска, Трёхгорного и Лесного. Саров станет пятым закрытым городом «Росатома», где появится собственный план долгосрочного развития.

Над мастер-планом будут работать архитекторы, урбанисты, экономисты, социологи, а также администрация города, жители, градообразующее предприятие, региональная власть и руководство «Росатома». В документе определят приоритетные проекты по улучшению инфраструктуры и социальной сферы с учётом развития производственной экономики, этапы их реализации, необходимые ресурсы и механизмы достижения целей.