Мэрия Нижнего Новгорода отказалась заменять оленя на Чебурашку на гербе города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Нижнего Новгорода отклонила предложение временно заменить оленя на гербе города на Чебурашку. Идея поступила от местной жительницы Юлии. Девушка публиковала видео в социальные сетях, в котором рассказала о 60-летии персонажа.

Также автор инициативы сообщила, что существует легенда, согласно которой Эдуард Успенский придумал Чебурашку именно в Нижнем Новгороде. Однако в мэрии ответили отказом, напомнив, что у городского герба многовековая история: его основой стал официальный символ губернского Нижнего Новгорода, утверждённый 16 августа 1781 года. Статус герба закреплён в Уставе города.

Чиновники пояснили, что красный олень на щите олицетворяет благородство, мужество и стремление к развитию. Поднятая передняя нога символизирует движение вперёд, рога – обновление и мудрость. Менять историческую эмблему не планируется.

При этом в администрации подчеркнули, что Чебурашка «по определению – друг, гость и талисман, ищущий свой дом и друзей». Его присутствие в городе может быть выражено через арт-объекты, культурные мероприятия, граффити и другие форматы. Кроме того, на персонажа распространяются авторские права, что также накладывает ограничения.