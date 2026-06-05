Звонки мошенников начнут блокировать на платформе по аренде и продаже жилья

Фото: пресс-служба МТС

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве в борьбе с телефонным фродом. Компания МТС и популярный сервис объявлений о недвижимости «Циан» объединили усилия, чтобы оградить пользователей от назойливых и опасных звонков.

Проблема особенно остро стоит для тех, кто продаёт или снимает жильё: после размещения объявления люди нередко получают шквал звонков с виртуальных, одноразовых или подменных номеров. Часть из них — обычный спам, но некоторые — попытки обмана.

Теперь каждый входящий вызов пользователю платформы будет проверяться в реальном времени. Если система находит признаки аномального поведения номера, звонок блокируется ещё до того, как он побеспокоит человека. В основе технологии — анализ десятков миллионов вызовов ежедневно и выявление номеров с подозрительной активностью.

В компании МТС отметили, что их антифрод-модели давно доказали эффективность.

- Решение позволит повысить доверие пользователей к онлайн-сделкам на цифровой платформе операций с недвижимостью, — сказал вице-президент по корпоративному бизнесу МТC Олег Алдошин.

Генеральный директор Циана Дмитрий Григорьев добавил, что партнёрство позволит пользователям выбирать жильё без дополнительного давления и укрепит доверие к цифровым платформам в целом.