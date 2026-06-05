Камеры фиксации нарушений ПДД установили на трассе М-12 в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На платном участке трассы М 12 в Нижегородской области смонтированы первые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Оборудование разместили в зонах повышенной аварийности, выбранных на основе анализа статистики ДТП. В настоящее время система проходит финальную настройку.

Новые камеры способны фиксировать широкий спектр нарушений, включая использование мобильного телефона за рулём, а также непристёгнутые ремни безопасности как у водителя, так и у пассажиров. Установка комплексов является частью региональной программы по повышению безопасности дорожного движения на магистралях.