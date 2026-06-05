Скорость мобильного интернета в Городце увеличилась в два раза

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Туристический сезон в Нижегородской области в самом разгаре, и специалисты связи усилили покрытие в Нижней Слободе – одном из самых живописных уголков древнего Городца. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Благодаря установке новой базовой станции стали быстрее загружаться карты и онлайн-гиды на пешеходных маршрутах по старинным улочкам, на набережной Волги, у фабрики «Городецкая роспись» и церкви Владимирской иконы Божией Матери. Улучшения заметили и жители улиц Коминтерна, Мебельной и Набережной.

Городец традиционно входит в пятёрку самых популярных туристических направлений Нижегородской области. Туристы приезжают сюда за аутентичными промыслами, видами на Волгу и атмосферой купеческого города. Для современных путешественников стабильная связь просто необходима: построить маршрут, найти расписание экскурсий, оплатить сувениры или выложить фото с волжских просторов. Модернизация сети в Нижней Слободе стала частью программы по улучшению качества связи в туристических локациях региона.

Добраться до Городца и прогуляться по нему можно с бесплатными цифровыми аудиогидами – они доступны всем желающим.

Ранее в этом году операторы уже обновляли оборудование в Семёнове – столице хохломской росписи, а также у Нижегородской ярмарки и в других популярных туристических точках области.