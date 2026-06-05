Улицу Рождественскую будут перекрывать каждую субботу до конца лета. Фото: АНО «Центр 800».

В Нижнем Новгороде улицу Рождественскую будут перекрывать каждую субботу на протяжении всего лета. Это связано с проведением фестиваля «Гастрономическая Рождественская» (0+).

Ограничения вводятся с 6 июня по 29 августа: каждую субботу с ночи пятницы (00:01) до утра воскресенья (05:00) проезд будет закрыт на участке от площади Маркина до улицы Широкой.

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» стартует уже 6 июня. Каждую субботу на улице будут проводиться разнообразные мероприятия с 12:00 до 22:00, вход на них свободный. В день открытия программа посвящена теме «Старт в лето». Центральной площадкой станет площадь Маркина, где с полудня до вечера пройдут шоу, концерты, розыгрыши, мастер-классы и лекции. Торжественное открытие – в 15:20 после парада ресторанов, который стартует в 15:00 от начала улицы Рождественской.

Среди ключевых событий: лимонадная мастерская, кулинарная битва «Окрошка х Свекольник», диджей-сеты, выступление кавер-группы PREKRASNO. На площади Маркина также организуют зоны отдыха с настольными играми и фитнесом, творческие мастер-классы по рисованию и коллажу, книжный лекторий библиотерапевта, а также открытые уроки бачаты, меренге и латины.