Суд взыскал более 300 тысяч рублей с нижегородки за неотработанное целевое. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кстове с девушки взыскали более 300 тысяч рублей за неотработанный целевой договор. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского областного суда.

Иск подал Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) к бывшей студентке ординатуры. Девушка не выполнила условия целевого договора – после окончания обучения по специальности «Кардиология» она не стала работать в медицинском учреждении, с которым её вуз заключил соглашение.

Суд постановил взыскать с выпускницы штраф в размере 319 164 рубля, а также компенсировать расходы университета на оплату государственной пошлины. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.