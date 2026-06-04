Автокредиты в Нижегородской области выросли на 16,5% с начала года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области продолжает расти рынок автокредитования. По итогам января–апреля 2026 года банки выдали жителям региона кредиты на покупку автомобилей на общую сумму 11,4 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Положительная динамика наблюдается и в целом по стране. За первые четыре месяца года объем выданных автокредитов в России увеличился на 25% и достиг 443,2 млрд рублей. Лидерами по объему кредитования стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Вместе с тем эксперты отмечают, что рынок пока далек от прежних показателей. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, спрос на автокредиты остается сдержанным из-за роста утилизационного сбора, высоких процентных ставок и подорожания автомобилей.

Кроме того, банки стали осторожнее подходить к выдаче займов. На фоне жесткой денежно-кредитной политики они предъявляют более строгие требования к заемщикам и уделяют особое внимание качеству кредитной истории. Это позволяет финансовым организациям снижать риски возможных просрочек.