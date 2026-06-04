Бастрыкин потребовал доклад по дому с протекающей крышей в Нижнем Новгороде

Бастрыкин потребовал доклад по дому с протекающей крышей в Нижнем Новгород. Фото: Следственный комитет России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после обращения жителей многоквартирного дома на улице Волочильной в Нижнем Новгороде. Люди пожаловались на неудовлетворительное состояние здания и отсутствие необходимых ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра СК России.

По словам заявительницы, дом, построенный в 1926 году, на протяжении многих лет находится в непригодном состоянии. В здании деформирована и протекает кровля, из-за чего квартиры регулярно затапливает. Постоянная сырость привела к разрушению стен, а капитальный ремонт за все время существования дома так и не был проведен.

Жители неоднократно обращались в различные инстанции и управляющую компанию, однако добиться решения проблемы не смогли. Ранее ситуация уже получила огласку в интернете.

После проверки Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить информацию о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах, которые принимаются для восстановления прав жильцов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.