Сергей Белов стал и.о. руководителя нижегородского концерна «Термаль»

Экс-глава администрации Нижнего Новгорода Белов возглавил концерн «Термаль». Фото: termal.biz

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов назначен временно исполняющим обязанности руководителя ЗАО «Концерн «Термаль». На этом посту он сменил Владимира Буланова, который ранее возглавлял предприятие. О кадровом решении сообщил журналист Андрей Вовк в своем телеграм-канале.

Сергей Белов хорошо известен нижегородцам по работе в городской администрации. С декабря 2015 года по октябрь 2017 года он занимал должность главы администрации Нижнего Новгорода. После завершения работы в мэрии Белов возглавил Нижегородский водоканал.

Концерн «Термаль» считается одним из старейших промышленных предприятий региона. Завод работает в Нижнем Новгороде более 165 лет и специализируется на выпуске электротермического оборудования. Его продукция используется в судостроении, железнодорожной отрасли и на предприятиях общественного питания.