Более 2,8 тысячи человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона активности клещей в Нижегородской области за медицинской помощью после укусов обратились 2821 человек, в том числе 756 детей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего пострадавших зарегистрировано на Бору и в Дзержинске. В Нижнем Новгороде чаще всего за помощью обращались жители Советского, Приокского и Автозаводского районов. При этом специалисты отмечают, что нынешние показатели остаются ниже среднемноголетнего уровня примерно в 1,3 раза.

На сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждены девять случаев иксодового клещевого боррелиоза среди взрослых. Заболевания выявлены у жителей Нижнего Новгорода, Арзамаса, а также Тонкинского, Балахнинского, Богородского и Кстовского округов. По данным специалистов, все случаи заражения произошли на территории Нижегородской области.

С начала сезона эксперты исследовали 3811 клещей, из которых более 3,5 тысячи были сняты с людей. Возбудители различных инфекций обнаружены почти в каждом пятом образце. Чаще всего выявлялись боррелии, анаплазмы и эрлихии. Кроме того, вирус клещевого энцефалита нашли в семи клещах, обнаруженных в Шахунье, на Бору, а также в Шарангском и Уренском округах.

Для профилактики тяжелых последствий 448 жителей региона получили экстренную иммунопрофилактику, среди них 436 детей. Одновременно продолжается плановая вакцинация против клещевого энцефалита: к началу июня прививки сделали уже 11 883 человека, включая 2384 ребенка.