400 млн рублей вложат в развитие лыжной школы в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На развитие лыжной школы в Нижнем Новгороде направят 400 миллионов рублей. Соглашение об этом на ПМЭФ-2026 подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и учредитель Благотворительного фонда Сергей Колесников.

Инвестор направит 400 млн рублей на создание объекта для Нижегородской спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Кроме того, средства пойдут на благоустройство лыжных склонов в Кошелевском овраге – живописной зоне между станцией канатной дороги, спортшколой, парком Победы и «Экопарком» на Гребном канале.

Проект планируется реализовать к 2028 году. Ожидается, что он не только создаст современную материальную базу для подготовки спортсменов регионального уровня, но и повысит туристическую привлекательность Нижнего Новгорода за счёт формирования новой рекреационной зоны.

Глеб Никитин назвал сотрудничество с фондом большой удачей, отметив, что привлечение неравнодушных партнёров к развитию массового спорта – одна из ключевых задач. Он также выразил уверенность, что новые объекты органично впишутся в территорию у Гребного канала, которую регион активно благоустраивает в последние годы.

Сергей Колесников, в свою очередь, подчеркнул, что подписание соглашения на ПМЭФ стало сигналом рынку: социальные инициативы сегодня работают по тем же стандартам эффективности и прозрачности, что и коммерческие проекты. По его словам, задача фонда – выстроить масштабируемую модель партнёрства, где каждый вложенный рубль даёт измеримый долгосрочный результат.