Ливни ожидаются в Нижегородской области 4 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сильные ливни накроют Нижегородскую область 4 июля. Непогода продлится до конца дня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Дожди начнутся около 14:00 и продлятся в течение нескольких часов. По данным сервиса «Яндекс Погода», они закончатся к 18:00, а уже после 19:00 синоптики обещают солнечную погоду.

В связи с непогодой спасатели дают рекомендации автомобилистам: снижать скорость из-за ухудшения видимости, размягчения и размывания обочин и грунтовых дорог, а также повышенной скользкости, которая может спровоцировать заносы.

Это будет последний дождливый день на этой неделе. Уже с понедельника, 8 июня, дожди вновь вернутся в Нижний Новгород и будут идти до следующих выходных.