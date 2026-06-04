Нижегородская область станет участником всероссийской «Кантаты. Россия». Фото: АНО «Центр 800».

Нижегородская область станет одной из площадок Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия», который пройдет 12 июня в рамках празднования Дня России. Масштабный проект объединит 15 регионов страны – от Калининграда до Дальнего Востока. Ожидается, что концерты посетят более 20 тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В регионе центральной площадкой марафона станет Большое Болдино. Концерт пройдет возле музея-заповедника Александра Пушкина – места, где создавались многие произведения знаменитой Болдинской осени. Именно здесь под открытым небом прозвучат произведения русской классики.

Для зрителей подготовили программу из сочинений Милия Балакирева, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова, Петра Чайковского и Модеста Мусоргского. На сцену выйдут камерный хор «Нижний Новгород», Нижегородский русский народный оркестр имени В. А. Кузнецова, певица Майя Балашова, а также солисты Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. Вход на концерт будет свободным.

Как отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, Болдино давно стало одной из главных культурных точек притяжения региона. По ее словам, трансляция концерта позволит жителям разных уголков страны увидеть знаменитый музей-заповедник и, возможно, вдохновит их на поездку в Нижегородскую область.