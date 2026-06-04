Нижегородский врач через суд доказал участие в СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода установил факт участия врача в специальной военной операции. Такое решение потребовалось медику для подтверждения права на льготы, предусмотренные для ветеранов боевых действий, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как следует из материалов дела, с 9 марта 2023 года мужчина находился в командировке в зоне проведения СВО и работал там врачом-рентгенологом. Его трудовая деятельность подтверждена документами. Кроме того, Министерство здравоохранения России выдало ему удостоверение ветерана боевых действий.

В 2025 году врач решил воспользоваться предусмотренными законом мерами социальной поддержки. Однако получил отказ, поскольку не относится к ветеранам Министерства обороны РФ, а сведения о его участии в спецоперации в базе военного ведомства отсутствовали.

После этого медик обратился в суд. Изучив представленные документы и обстоятельства дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления.

Решением от 2 июня 2026 года был установлен факт участия заявителя в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.