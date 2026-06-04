Глава МегаФона оценил меры борьбы с кибермошенниками

Число мошеннических звонков абонентам снизилось. Об этом заявил гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан в интервью РБК во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, свою эффективность уже показало введение обязательной маркировки звонков.

В прошлом году МегаФон заблокировал более 2 млрд мошеннических СМС, 500 млн мошеннических звонков, порядка 300 тыс. фишинговых сайтов, порядка 700 тыс. зараженных устройств, отметил Помбухчан. Он добавил, что это «огромный объем работы и огромное противостояние телеком-операторов мошенникам». Гендиректор МегаФона отметил, что операторы стали достаточно подкованные и умеют хорошо понимать паттерны поведения мошенников. «Мы это отрабатываем, готовы сообщать банкам, платформам, ретейлерам. Нам нужно, чтобы нас поддерживали в этой активности», — отметил глава МегаФона.

Он добавил, что второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, рассматриваемый сейчас в Госдуме, «очень четко описывает ответственность каждого из участников процесса, его обязательства в рамках борьбы с мошенничеством», и «это очень хорошо».

Помбухчан отметил, что маркировка звонков показала свою эффективность, потому что стало сложно подделывать номера, чтобы достучаться до абонента. По его словам, есть «замечательные кейсы», когда маленькие парикмахерские или кондитерские начинают использовать маркировку, и у них существенно растет конверсия. «Но при этом есть, например, крупные банки, которые почему-то считают, что это не нужно, и нужно совершать миллионы звонков, не обозначая себя. Хотелось бы, чтобы коллеги нас поддерживали в этой истории», — рассказал он.

Глава МегаФона уточнил, что «у банковского сектора порядка 3 трлн руб. чистой прибыли», которую можно было бы инвестировать в снижение мошенничества и в помощь операторам, «которые достаточно много силы, энергии и средств тратят на то, чтобы прикрывать, защищать людей от мошенников». По его словам, борьба с мошенничеством — это важная задача, и, «если телеком может вносить свой вклад в эту историю, он должен это делать», поскольку это важно для граждан.

Но «не телеком один должен это делать». Сейчас единственное обязательство банков при борьбе с мошенничеством — заблокировать перевод на счет, про который известно, что он принадлежит мошенникам, а «все остальное — это добрая воля. Хотим — делаем, хотим — нет», — добавил Помбухчан.

Фото: Сергей Коньков