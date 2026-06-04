Нижегородский должник по алиментам попался приставам между вахтами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Большеболдинского района Нижегородской области задолжал своему ребёнку около полумиллиона рублей. Мужчина работал вахтовым методом, официального заработка не имел, а на алименты перечислял не больше трёх тысяч рублей в месяц — и то нерегулярно. Арест банковских счетов его не испугал, потому что денег там практически не было. Должник решил, что если большую часть времени проводить далеко от дома и не иметь официального дохода, то приставы его не найдут. Но он ошибся.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП, судебный пристав выяснил у соседей, что мужчина работает вахтами, и вычислил короткий промежуток, когда тот должен быть дома между сменами. И пришёл именно в день отъезда, застав должника на пороге с вещами. Мужчину доставили в районное отделение и составили протокол за неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребёнка.

Однако на этом история не закончилась. Когда должника привезли в суд для рассмотрения дела, пристав по охране предупредил его, что проносить запрещённые предметы в здание нельзя. Мужчина заверил, что ничего такого у него нет. Но при досмотре ручной клади у него нашли ножницы и бритвенный станок. За это он получил ещё один протокол.

В итоге суд назначил должнику 20 часов обязательных работ. При этом алименты никто не отменял: если мужчина не начнёт платить, следующим шагом может стать уголовное дело.