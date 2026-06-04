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НовостиОбщество4 июня 2026 7:42

Нижегородский должник по алиментам попался приставам между вахтами

На него составили протокол
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородский должник по алиментам попался приставам между вахтами.

Нижегородский должник по алиментам попался приставам между вахтами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Большеболдинского района Нижегородской области задолжал своему ребёнку около полумиллиона рублей. Мужчина работал вахтовым методом, официального заработка не имел, а на алименты перечислял не больше трёх тысяч рублей в месяц — и то нерегулярно. Арест банковских счетов его не испугал, потому что денег там практически не было. Должник решил, что если большую часть времени проводить далеко от дома и не иметь официального дохода, то приставы его не найдут. Но он ошибся.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП, судебный пристав выяснил у соседей, что мужчина работает вахтами, и вычислил короткий промежуток, когда тот должен быть дома между сменами. И пришёл именно в день отъезда, застав должника на пороге с вещами. Мужчину доставили в районное отделение и составили протокол за неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребёнка.

Однако на этом история не закончилась. Когда должника привезли в суд для рассмотрения дела, пристав по охране предупредил его, что проносить запрещённые предметы в здание нельзя. Мужчина заверил, что ничего такого у него нет. Но при досмотре ручной клади у него нашли ножницы и бритвенный станок. За это он получил ещё один протокол.

В итоге суд назначил должнику 20 часов обязательных работ. При этом алименты никто не отменял: если мужчина не начнёт платить, следующим шагом может стать уголовное дело.