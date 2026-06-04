Городской транспорт ожидает цифровизация. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между компанией МТС и ООО «Сервисный центр Транстелематика». Оно предполагает работу в области цифровизации городского транспорта и грузоперевозок. В первую очередь, речь идет о разработке и внедрении инструментов в сфере видеонаблюдения, кибербезопасности и логистики.

- Цифровизация транспорта – это создание умной экосистемы, где инновации обеспечивают комфорт и безопасность перевозок. Такие технологии как спутниковый мониторинг, контроль расхода топлива и спецтехники позволяют повысить эффективность перевозок, - уверен вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

По его словам, соглашение с «Транстелематикой» поможет ускорить цифровизацию городского транспорт, что в свою очередь станет драйвером его дальнейшего развития. В рамках сотрудничества планируется проработать совместное обеспечение городского транспорта WI-FI-сетями и мультимедийными сервисами. Кроме того, решается вопрос о применении SIM-решений для передачи телематических данных, видеопотоков и оплаты проездов. Как ожидается, применение этих технологий ускорит транзакции и повысит безопасность дорожного движения.

- Это соглашение задает четкую дорожную карту цифровизации транспорта и улично-дорожной сети. Мы объединяем нашу экспертизу в телематике, AI-видеоаналитике и системах оплаты проезда с инфраструктурными решениями нашего партнера — частными сетями pLTE/5G, C-V2X и MTS Pay, - отметил директор ООО «СЦ ТТМ» Михаил Казаков. - Важная часть касается безопасности дорожного движения: фото- и видеофиксация нарушений ПДД, весогабаритный контроль и развитие интеллектуальных транспортных систем в регионах. Это напрямую повысит транспортную безопасность.

Уже известно, что в перспективе партнеры намерены наладить сотрудничество в сфере

мониторинга грузоперевозок, внедрения AI-видеоаналитики на подвижном составе и остановочных пунктах, подсчет пассажиропотока и контроль состояния водителя. Кроме того, решается вопрос о создании выделенных сетей pLTE/5G для автопарков, депо и транспортных узлов.