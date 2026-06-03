Подрядчика будут судить за хищение более 280 тысяч рублей у аэропорта Стригино. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 49-летний местный житель, которого обвиняют в мошенничестве при выполнении работ на территории аэропорта Стригино. Уголовное дело уже направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным следствия, весной 2025 года коммерческая организация занималась демонтажем старого здания аэровокзала. Согласно условиям контракта, деньги, полученные от продажи металлолома и других отходов после разборки объекта, должны были быть перечислены заказчику – аэропорту.

Следователи полагают, что руководитель подрядной организации сдал часть черного и цветного металла в пункт приема вторсырья. Стоимость реализованного лома превысила 280 тысяч рублей. Однако вырученные средства на счет аэропорта так и не поступили.

Действия мужчины квалифицированы по статье о мошенничестве. После утверждения обвинительного заключения Нижегородской транспортной прокуратурой материалы дела были переданы в суд, который и определит степень его вины.