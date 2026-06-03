СК возбудил дело после обрушения потолка в доме 1917 года в Нижнем Новгороде. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

После обрушения участка потолочного перекрытия в одной из квартир многоквартирного дома 1917 года постройки на улице Пискунова в центре Нижнем Новгороде начались прокурорская проверка и уголовное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Об инциденте стало известно в ходе мониторинга публикаций в СМИ. После выявления информации о происшествии прокуратура Нижегородской области организовала проверку. Ведомство намерено установить обстоятельства случившегося и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

Параллельно к расследованию подключились следователи. По поручению руководителя регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас сотрудники СК проводят необходимые следственные действия и выясняют причины обрушения. Особое внимание будет уделено работе управляющей компании. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые отвечали за содержание и своевременный ремонт общего имущества многоквартирного дома.