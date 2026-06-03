ЛСП выступит на фестивале «Столица Закатов» в Нижнем Новгороде

ЛСП исполнит свои главные хиты на фестивале «Столица Закатов» в Нижнем Новгороде. Фото: АНО «Центр 800».

Организаторы фестиваля «Столица Закатов» раскрыли имя секретного гостя одного из летних концертов. 30 августа на сцену «Ракушки» в Нижнем Новгороде выйдет ЛСП – музыкальный проект белорусского исполнителя, рэпера и автора песен Олега Савченко.

За годы существования ЛСП прошел путь от сольного проекта до одного из самых узнаваемых коллективов на русскоязычной сцене. Музыканты создали собственный стиль, в котором переплетаются речитатив, электронная музыка и поп-звучание.

Поклонников ждет большой концерт под открытым небом. Со сцены прозвучат самые известные композиции группы, среди которых «Монетка», «Кино», «Тело», «Бриллианты» и «Шиншиллы».

ЛСП давно завоевал популярность благодаря не только запоминающимся мелодиям, но и атмосферным историям, которые скрываются за каждой песней. В их творчестве соседствуют свет и тьма, нежность и ярость, радость и переживания, что делает музыку коллектива близкой для миллионов слушателей.