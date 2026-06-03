Режим повышенной готовности из-за оползней ввели в Нижнем Новгороде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности сразу на двух участках в Советском районе, где возникла угроза оползней и разрушения грунта. Ограничительные меры связаны с риском для жителей и необходимостью предотвратить возможные чрезвычайные ситуации. Соответствующие постановления размещены на сайте администрации города.

Первый участок находится на улице 1-й Оранжерейной. Под особый контроль взята территория возле домов №45, №47 и №49, где продолжается оползневый процесс. Районная администрация должна организовать постоянный мониторинг состояния склона, установить предупреждающие аншлаги и провести расчеты устойчивости грунта. На эти работы из резервного фонда города выделено 1,3 млн рублей. Кроме того, на участке улицы между домами №58 и №49 ограничат движение грузовых автомобилей.

Второй режим повышенной готовности введен в районе дома №111 по улице Невзоровых. Здесь специалисты зафиксировали размыв склона и разрушение асфальтового покрытия, что может привести к дальнейшему смещению грунта и образованию оползня. Опасной признана территория в радиусе 50 метров от дома.

Для предотвращения развития аварийной ситуации запланированы аварийно-восстановительные работы по ремонту склона внутригородского оврага. На эти цели из резервного фонда администрации Нижнего Новгорода направят более 5,9 млн рублей. Также городские службы продолжат наблюдение за состоянием участка и будут еженедельно отчитываться о ходе работ.

Таким образом, общий объем финансирования мероприятий на двух проблемных участках в Советском районе превысит 7,2 млн рублей.