Гастрофестиваль «За одним столом» впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С 12 по 14 июня парк «Швейцария» впервые примет гастрономический фестиваль «За одним столом». Новое масштабное событие приурочено ко Дню России и объединит ведущих шеф-поваров, рестораны, производителей и образовательные площадки. На протяжении трех дней нижегородцев и гостей города ждут кулинарные шоу, лекции, концерты, спортивные активности и семейные развлечения, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Главным событием фестиваля станет 100-метровый гастрономический стол, который войдет в число самых длинных в стране. Более 30 шеф-поваров вместе с ведущими ресторанами города представят свыше 300 авторских блюд, отражающих многообразие кухонь народов России. При этом вход на фестиваль и участие во всех площадках будут бесплатными.

По инициативе главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева фестиваль должен стать одним из новых флагманских городских проектов.

– Гастрофестиваль должен не только представить кулинарное многообразие, но и стать площадкой для знакомства с культурным наследием и самобытностью нашей страны. Участие в нем – это возможность ощутить связь с историей и по-новому открыть для себя Россию через ее разнообразные и многогранные традиции, – отметил мэр.

Помимо дегустаций гостей ждут пикники, лаборатория волжской кухни, мастер-классы, образовательные встречи и специальные детские зоны. Отдельное внимание уделят обучающей программе: студенты профильных вузов вместе с шеф-поварами будут изучать региональные гастрономические традиции и работать над созданием гастрономической карты Нижегородской области.

Организаторами фестиваля выступают парк «Швейцария» и Ассоциация рестораторов Нижегородской области. Подробную программу мероприятия обещают представить в ближайшее время.