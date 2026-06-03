Глеб Никитин обсудил с главой Минэнерго России развитие энергосистемы региона

Глеб Никитин обсудил перспективы энергетической отрасли с министром Сергеем Цивилевым. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Главной темой переговоров стало развитие региональной энергосистемы с учетом масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые сегодня реализуются на территории области. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Во время встречи стороны проанализировали текущий режим работы энергосистемы и баланс мощностей. По словам губернатора, Нижегородская область продолжает привлекать крупных инвесторов и остается одной из наиболее привлекательных площадок для развития промышленности и бизнеса. В связи с этим нагрузка на энергетическую инфраструктуру будет только расти.

Нижегородская область готовит энергетическую базу для новых инвестпроектов. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Чтобы обеспечить устойчивое развитие региона и избежать дефицита мощностей в будущем, необходимо актуализировать ключевые документы стратегического планирования. Речь идет о генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, а также о схемах и программах развития электроэнергетических систем России в части, касающейся Нижегородской области.

Как отметил Глеб Никитин, обновление этих документов позволит создать надежную энергетическую базу для дальнейшего промышленного роста, повысить инвестиционную привлекательность региона и сохранить высокий темп социально-экономического развития.