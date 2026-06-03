Нижегородца будут судить за майнинг-ферму и ущерб энергетикам на 5,2 млн рублей. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном использовании электроэнергии для майнинга криптовалюты и хранении наркотиков. По данным следствия, своими действиями он причинил энергетической компании ущерб более чем на 5,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как установили правоохранители, мужчина организовал майнинг-ферму в своем доме в поселке Новинки Приокского района. Для добычи криптовалюты он использовал 22 устройства, подключенные к электросетям в обход установленных правил. По предварительной оценке, за несколько месяцев работы оборудования энергоснабжающая организация понесла убытки на сумму 5 223 416 рублей.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили в доме банку с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотик.

Чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба, по решению суда был наложен арест на имущество обвиняемого. Под ограничения попали майнинговое оборудование, два мобильных телефона, ноутбук, планшет, жилой дом и земельный участок. Общая стоимость арестованного имущества превышает 11,9 млн рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям предусматривает до трех лет лишения свободы.