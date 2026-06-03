Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика3 июня 2026 14:15

Тестовый маршрут доставки грузов дронами запустили в Нижнем Новгороде

Аэрокурьеры начнут перевозить посылки между улицами Костина и Геологов
Евгения ФРОЛОВА
Тестовый маршрут доставки грузов дронами запустили в Нижнем Новгороде.

Тестовый маршрут доставки грузов дронами запустили в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде стартовали испытания нового маршрута аэродоставки малогабаритных грузов. Уже с 3 июня беспилотные летательные аппараты начали выполнять тестовые рейсы между улицами Костина и Геологов. Проверка прошла в рамках действующего в регионе Экспериментального правового режима, который позволяет испытывать современные беспилотные технологии в реальных городских условиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Полеты будут проходить по заранее согласованному расписанию. За выполнением рейсов проследят специалисты, а все работы организуют с соблюдением требований безопасности.

Для повышения надежности аэрокурьеры оборудованы современными навигационными системами. Кроме того, на беспилотниках установлены парашютные комплексы и световые сигнальные огни, благодаря которым аппараты хорошо заметны с земли.

Новый проект станет очередным этапом развития беспилотных сервисов в регионе. Такие технологии рассматриваются как перспективное решение для быстрой доставки небольших грузов и документов. Власти рассчитывают, что успешные испытания помогут расширить применение беспилотников в повседневной жизни и ускорят внедрение современных цифровых сервисов для жителей города.