Кризисную квартиру для мам и беременных открыли в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде начала работать новая кризисная квартира для беременных женщин и мам с детьми, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Пространство рассчитано на одновременное проживание трех семей и создано для тех, кто столкнулся с потерей жилья, остался без средств к существованию или пострадал от насилия, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.
Работу кризисной квартиры будет курировать социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района. Помимо временного жилья семьи смогут рассчитывать на комплексную поддержку специалистов. С проживающими будут работать психологи, социальные работники, юристы и другие эксперты, которые помогут справиться с трудностями и восстановить самостоятельность.
В квартире оборудованы три отдельные спальни, а также общие зоны – гостиная, кухня и ванная комната. Для удобства жильцов предусмотрены прачечная, кладовая, необходимая мебель и бытовая техника. Кроме того, здесь организован кабинет дежурного специалиста по социальной работе.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.
По словам министра социального развития и семейной политики Нижегородской области Игоря Седых, это уже вторая кризисная квартира в регионе. Первая появилась в 2023 году и была рассчитана на пять семей. В дальнейшем подобные пространства планируют открыть в Дзержинске, Арзамасе и Выксе.
Создание таких квартир является частью работы по развитию системы поддержки семей. Главная задача – помочь родителям преодолеть кризисные обстоятельства, не допуская разлучения детей с семьей и обеспечивая необходимую помощь в самый сложный период жизни.