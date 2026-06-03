Кризисную квартиру для мам и беременных открыли в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде начала работать новая кризисная квартира для беременных женщин и мам с детьми, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Пространство рассчитано на одновременное проживание трех семей и создано для тех, кто столкнулся с потерей жилья, остался без средств к существованию или пострадал от насилия, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новое пространство станет временным домом для семей, оставшихся без поддержки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работу кризисной квартиры будет курировать социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района. Помимо временного жилья семьи смогут рассчитывать на комплексную поддержку специалистов. С проживающими будут работать психологи, социальные работники, юристы и другие эксперты, которые помогут справиться с трудностями и восстановить самостоятельность.

В квартире оборудованы три отдельные спальни, а также общие зоны – гостиная, кухня и ванная комната. Для удобства жильцов предусмотрены прачечная, кладовая, необходимая мебель и бытовая техника. Кроме того, здесь организован кабинет дежурного специалиста по социальной работе.

Власти планируют открыть подобные объекты не только в областном центре, но и в других городах региона. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам министра социального развития и семейной политики Нижегородской области Игоря Седых, это уже вторая кризисная квартира в регионе. Первая появилась в 2023 году и была рассчитана на пять семей. В дальнейшем подобные пространства планируют открыть в Дзержинске, Арзамасе и Выксе.

Создание таких квартир является частью работы по развитию системы поддержки семей. Главная задача – помочь родителям преодолеть кризисные обстоятельства, не допуская разлучения детей с семьей и обеспечивая необходимую помощь в самый сложный период жизни.