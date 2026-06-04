Выставка НХП «Дело рук» откроется в Нижнем Новгороде

Нижегородская область обладает уникальным наследием в сфере НХП. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 15 июня по 10 июля в нижегородском культурном центре «Рекорд» будет работать выставка «Дело рук» (6+), призванная по-новому осмыслить роль народных художественных промыслов в современной культуре. Организаторы проекта намерены показать, что традиционные ремесла — это не музейное прошлое, а живая и актуальная история. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие объединит выставочную, образовательную и интерактивную программы, центральными темами которых станут семья, преемственность поколений и передача опыта через рукотворное искусство. В отличие от классических экспозиций, «Дело рук» отказывается от избыточных декораций в пользу минимализма: каждый экспонат должен говорить сам за себя, создавая галерею культурных кодов.

Нижегородская область обладает уникальным наследием в этой сфере. В Нижегородской области представлено огромное многообразие народных художественных промыслов, которые живут и развиваются по сей день: хохлома, городецкая роспись, балахнинское кружево, казаковская филигрань, варнавинская резьба по кости и многие другие.

Экспозиция развернется на двух этажах «Рекорда». На первом этаже посетителей ждут традиционные экспонаты и текстильные изделия. Второй этаж отдан под фотовыставку, зону коворкинга, а также пространство для лекций и мастер-классов.

Образовательная программа обещает быть насыщенной: гости смогут узнать о связи современного искусства с народными промыслами, о скрытых символах нижегородских наличников и о том, как «русское» становится модным. Для желающих прикоснуться к ремеслу лично проведут мастер-классы по хохломской росписи, шелкографии с традиционными орнаментами, плетению венков и созданию брелоков в стиле городецкой и новинской игрушки.

Вход на лекции и мастер-классы свободный для всех желающих, но организаторы просят предварительно пройти регистрацию.