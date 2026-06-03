Пассажирам нижегородских электричек придется доплачивать за билет 50 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 июня 2026 года пассажирам поездов Волго-Вятской пригородной пассажирской компании придется платить дополнительный сбор за оформление билета непосредственно в электричке. Его размер составит 50 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Новый сбор будет действовать для всех категорий пассажиров, которые садятся на станциях, где работают пригородные кассы, но приобретают билет уже после посадки в поезд. При этом при покупке проездного документа в кассе никаких дополнительных платежей взимать не будут.

В компании пояснили, что изменение распространяется на весь полигон обслуживания перевозчика. Таким образом, пассажирам рекомендуется заранее оформлять билеты до отправления поезда.

Кроме того, избежать дополнительного сбора можно при покупке билета через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Онлайн-оформление доступно в любое время и позволяет приобрести проездной документ без переплаты.