За товары с Чебурашкой нижегородский суд взыскал с продавца 113 тысяч рублей. Фото: Яна АСТАХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сергачский межрайонный суд Нижегородской области рассмотрел иск правообладателей персонажа Чебурашки к продавцу, который разместил на маркетплейсе объявления о продаже товаров с изображением героя популярного мультфильма. Суд встал на сторону истцов и обязал ответчика выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции региона.

В ходе разбирательства было установлено, что на интернет-площадке предлагались товары с признаками контрафактной продукции. На них использовалось обозначение, сходное с зарегистрированным товарным знаком, права на который принадлежат АО «Киностудия «Союзмультфильм». Кроме того, на товарах было размещено изображение Чебурашки из мультфильма «Крокодил Гена», права на использование которого находятся у ООО «Союзмультфильм».

Как указали правообладатели, продавец не получал разрешения на использование товарного знака и персонажа. В связи с этим компании потребовали взыскать с него компенсацию по 50 тысяч рублей в пользу каждой из организаций, а также возместить судебные расходы и затраты на фиксацию нарушения.

Суд признал факт нарушения исключительных прав и полностью удовлетворил требования истцов. Общая сумма взыскания превысила 113 тысяч рублей.