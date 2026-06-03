Более 830 вакансий открыты в аграрной отрасли Нижегородской области. Фото: Минсельхоз Нижегородской области

В Нижегородской области сохраняется высокий спрос на работников агропромышленного комплекса. По данным на начало июня, на портале «Работа России» размещено более 830 вакансий от сельскохозяйственных предприятий региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Новые сотрудники требуются птицефабрикам, агрофирмам, племенным заводам и лесхозам. Среди наиболее востребованных специалистов – агрономы, ветеринарные врачи, трактористы, водители, животноводы, овощеводы и операторы машинного доения. Как отметил министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин, современное сельское хозяйство становится все более технологичным, поэтому предприятиям нужны квалифицированные кадры, умеющие работать с современным оборудованием и цифровыми решениями.

Самые высокие зарплаты в отрасли предлагают главным инженерам – до 200 тысяч рублей в месяц. Руководители племенных заводов могут рассчитывать на доход до 120 тысяч рублей, главные агрономы – до 110 тысяч рублей, а операторы машинного доения – до 100 тысяч рублей.

Для привлечения молодых специалистов в регионе действуют дополнительные меры поддержки. Выпускники, пришедшие работать в сельхозорганизации и фермерские хозяйства, могут получить единовременные выплаты до 500 тысяч рублей. Альтернативой является целевая выплата на улучшение жилищных условий в размере двух миллионов рублей при условии работы в отрасли не менее пяти лет.